Empreiteira responsável pela obra já começou a cuidar dos serviços de acabamento; prédio deve ser entregue no começo de 2023

publicado em 08/11/2022

Obras avançaram e empresa iniciou a parte de pintura do prédio que futuramente será o novo Paço Municipal (Foto: A Cidade)

Da redação

Quem passa pela região do Jardim Universitário e adjacências já pôde perceber que as futuras instalações do novo Paço Municipal de Votuporanga já estão de cara nova. Nos últimos dias a empreiteira responsável pela obra, a Construtora Alpha Vitória Ltda, de Fernandópolis, iniciou os trabalhos de pintura externa do prédio, mudando por completo a visão de quem imaginava que aquele prédio poderia se transformar em um elefante branco.

Depois de mais de seis anos de lentidão, paralisações e problemas com construtoras, o prédio já está com cerca de 56% de sua estrutura finalizada e a perspectiva é de que ele seja entregue já no primeiro trimestre de 2023.

“Essa é mais uma obra que ficou com um ar de muita preocupação para toda a cidade de que ela poderia acabar como um elefante branco e ninguém queria isso. Imediatamente nós tomamos a decisão de completar e a gente acredita que no primeiro trimestre desse ano a gente já possa ter uma novidade muito boa desse prédio já estar com a cara final. Fico muito feliz de saber que a obra está caminhando bem e de saber que vamos entregar, responsavelmente, esse patrimônio para o município”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB).

O investimento no local é de R$ 8,3 milhões e ao fim deste contrato, a empresa contratada irá entregar pronto o pavimento térreo completo, além de cobertura e fachada completa, vidros e janelas. Essa nova fase contempla cerca de 70% da obra, o que permitirá a ocupação do prédio por algumas secretarias.