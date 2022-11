O julgamento aconteceu na sexta-feira (4), no Fórum da Comarca da cidade; Tribunal do Júri considerou Ivanete Luzia Marques culpada

publicado em 04/11/2022

Ivanete Luzia Marques, de 57 anos, foi condenada por matar a ex-namorada com 17 facadas (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Ivanete Luzia Marques, de 57 anos, acusada de matar a ex-namorada, Aline Aparecida dos Santos, de 47 anos, com pelo menos 17 facadas, foi condenada pelo Tribunal do Júri de Votuporanga a mais de 11 anos de prisão. O julgamento aconteceu na sexta-feira (4), no Fórum da Comarca da cidade.

A decisão da condenação de Ivanete Luzia se deu depois de mais de nove horas de julgamento, em sessão que foi comandada pela juíza da 1ª Vara Criminal e presidente do Tribunal do Júri, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.

Nos debates no plenário, o Ministério Público, representado pelo promotor de Justiça Eduardo Martins Boaiti, sustentou a acusação em plenário nos termos da pronúncia, ou seja, de homicídio duplamente qualificado (por meio cruel e feminicídio).

Já a defesa, comandada pelo advogado Douglas Teodoro Fontes, sustentou as teses em plenário da legítima defesa, desclassificação para lesão corporal seguida de morte, homicídio simples, com afastamento das qualificadoras do meio cruel e do feminicídio, e homicídio privilegiado.

Após os debates, os jurados se reuniram e apresentaram a decisão de que Ivanete Luzia Marques é culpada por homicídio duplamente qualificado. Com base na decisão dos jurados, a juíza sentenciou a acusada a 11 anos e um mês de prisão.

