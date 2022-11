O caso aconteceu em Valentim Gentil e foi julgado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga recentemente

publicado em 08/11/2022

Tudo aconteceu em uma sequência de episódios nos meses de setembro e outubro de 2019 (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma mulher que furtou mais de R$ 3 mil de sua vizinha idosa, em Valentim Gentil, foi condenada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga. Tudo aconteceu em uma sequência de episódios nos meses de setembro e outubro de 2019, até a filha da vítima perceber a grande quantidade de dinheiro que vinha sendo sacada no banco.

De acordo com o processo, a mulher, identificada como J. J. P. C., era vizinha da idosa e sempre forneceu assistência a ela, como ajudar a fazer mercado, banco e também a levava ao médico. As duas viviam, aparentemente bem, a senhora, identificada como A. M. M., chegava tratar a mulher como parte da família.

Em algumas dessas idas ao banco, no entanto, a mulher, segundo a denúncia, aproveitava para tirar um dinheiro a mais do pedido pela senhora. Depois de um tempo, as transações começaram a ser acompanhadas pela filha de vítima, que indagou a vizinha sobre os valores que vinham sendo sacados. Ao todo a mulher furtou R$ 3.726,35.

A vizinha assumiu o crime, pediu perdão e se comprometeu a devolver todo o dinheiro, inclusive, assinou uma declaração reconhecendo a dívida e demonstrando a forma de pagamento, mas não cumpriu e, então, a família da senhora registrou ocorrência.