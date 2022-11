Rodovia Euclides da Cunha foi 100% desbloqueada e concentração será agora na unidade das forças armadas no município

publicado em 03/11/2022

O ato dá continuidade ao protesto de caminhoneiros que bloqueou rodovias em todo o Brasil (Foto: Direita Votuporanga)

Da redação

Centenas de votuporanguenses participaram na quarta-feira (2), feriado do Dia de Finados, de mais uma manifestação contrária ao resultado das eleições de domingo (30). Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes percorreram as ruas de Votuporanga e depois de concentraram na frente do Tiro de Guerra do município.

O ato dá continuidade ao protesto de caminhoneiros que bloqueou rodovias em todo o Brasil. Com cartazes e faixas, os manifestantes pediram, em frente da unidade das forças armadas no município, que haja uma intervenção federal.

Na manhã desta quinta-feira (3), o trecho da rodovia Euclides da Cunha que estava bloqueado em Votuporanga foi 100% liberado. A liberação atende, inclusive, a um pedido feito pelo próprio presidente, Jair Bolsonaro (PL) em um pronunciamento feito pelas redes sociais.