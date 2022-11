O Lions Clube de Votuporanga recebeu em sua sede social, a visita oficial do Governador do Distrito LC-6, Roberto Luiz de Freitas e sua esposa Suzana

publicado em 12/11/2022

Logo após o cerimonial foi servido um delicioso jantar ao som do maravilhoso cantor Anisinho (Foto: A Cidade)

O último dia 08 de novembro de 2022, o Lions Clube de Votuporanga recebeu em sua sede social, a visita oficial do Governador do Distrito LC-6, Roberto Luiz de Freitas e sua esposa Suzana, que pertencem ao Lions Clube de Franca. A mesa diretiva foi formada pelo casal Presidente Maristela Maranho e Mauro Antonieto e demais autoridades leonísticas presentes na sessão solene. Prestigiaram a visita a presidente da APAE de Votuporanga Márcia Gianotti; membros do Lions Clube Brisas Suaves e Clubes vizinhos. Durante a reunião coube ao Governador Roberto Luiz de Freitas, a entrega da Comenda a homenageada Rosa Pereira do “Título de Melvin Jones”, sendo esta, a mais alta comenda de Lions Internacional, porque isto significa que foi feita uma doação de US$ 1,000,00 (mil dólares) para a Fundação de Lions Clubes que serão revertidos em benefício dos projetos humanitários. A ex-presidente Sirlei Zanelato também foi homenageada com um certificado de apreciação de Lions Internacional e “Emblema de Estandarte” pelos companheiros em conjunto terem recrutados novos associados no A. L. 2021/22.

A noite também condecorou com a comenda Chevron associados de 10 anos de Lions e a CAL Cidinha Damasceno com um título especial Chevron por 25 anos de Lions