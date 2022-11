Vereador encaminhou um ofício ao prefeito Jorge Seba na quarta-feira (23) para entregar a função depois de quase dois anos de atuação

publicado em 23/11/2022

O vereador Jura renunciou na quarta-feira (23) ao cargo de vice-líder do governo Seba na Câmara Municipal (Foto: Assessoria)

Da redação

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), enviou ontem um ofício ao prefeito Jorge Seba (PSDB), onde anuncia a sua renúncia ao “cargo” de vice-líder de governo na Câmara Municipal. No documento, ele afirma que a decisão se dá após entender que cumpriu com sua função e dizer que prefeito dá passos na construção de uma nova costura política.

O anúncio de Jura se dá às vésperas da disputa pela presidência da Câmara. Ele já havia anunciado a sua candidatura e disse que entende ser incoerente permanecer na vice-liderança nessa condição.

“Por entender que cumpri com o que foi estabelecido neste período, e que o prefeito dá passos na construção de uma nova costura política, informo que continuarei a defender o que é certo, transparente, justo e honesto, e que vislumbra outras possibilidades de ações políticas em defesa de nossa querida Votuporanga para o futuro, mas continuo com a mesma disposição na defesa intransigente do equilíbrio entre os poderes, da transparência na destinação dos recursos públicos, e que os serviços públicos cheguem nas periferias, atendendo os excluídos que estão na base da pirâmide social”, disse o vereador no ofício.

Presidência

Jura disputa a presidência, a princípio, contra três outros vereadores: Daniel David (MDB), Osmair Ferrari (PSDB) e Missionária Edinalva (União Brasil). Apesar de não falar abertamente sobre isso, o desembarque do vereador do PSB do governo pode estar envolvido com as articulações para a eleição de Daniel David para o comando da Casa.

Como já é de conhecimento, no primeiro biênio Daniel abriu mão da candidatura para a eleição de Serginho da Farmácia (PSDB), sob o compromisso de apoio da bancada governista no segundo biênio.

Outro fator que pode ter pesado na decisão de Jura foi o apoio de Jorge Seba às candidaturas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. O partido do vereador elegeu Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa de Lula (PT), o que o afasta Jura ideologicamente do governo de Seba.