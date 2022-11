Paulinho Santos, que saiu jovem da cidade, é atleta do São Luiz, time que venceu os jogos de ida e volta

publicado em 14/11/2022

Paulinho, que saiu jovem da cidade, é atleta do São Luiz, time que venceu os jogos de ida e volta, e confirmou o título do torneio (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O jogador de Votuporanga Paulinho Santos comemorou, neste fim de semana, o título de campeão da Copa FGF (Federação Gaúcha de Futebol). Paulinho, que saiu jovem da cidade, é atleta do São Luiz, time que venceu os jogos de ida e volta, e confirmou o título do torneio, no Estádio Vermelhão da Serra, contra Passo Fundo.

O clube já tinha vencido a partida da ida em 3 a 1, em Ijuí e venceu, no sábado (12), por 2 a 1, no município de Passo Fundo. O triunfo foi construído ainda no primeiro tempo com um gol de Édipo, aos 36 minutos, e com Diego Rocha, aos 40 minutos. O time rival ainda descontou com um gol de Guilherme aos 11 minutos do segundo tempo.

O time de Paulinho manteve campanha invicta no campeonato, em 12 jogos, eles conquistaram dez vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Foram 31 gols marcados e apenas nove sofridos. O título da ao time a vaga para a Copa do Brasil de 2023 e na Recopa Gaúcho, contra o Grêmio.

Paulinho, que atua como meia, fez seis gols nessa temporada. O atleta começou ainda garoto nas quadras e minicampos de Votuporanga e região, e agora comemora o título ao lado dos filhos João Pedro e Davi. Ele é filho do conhecido Chicão.

“Foi mais um sonho realizado, com muito trabalho e honestidade. A semente foi plantada, agora o Paulinho tá colhendo os frutos. Deus é fiel e o Paulinho tem muita fé, é um menino muito bom, em todos os clubes que ele o passou colocou a honestidade e fé na frente, sem desistir dos sonhos. Pregou sempre ser profissional, Graças a Deus mais uma vitória importante na carreira dele. Campeão invicto”, disse o pai do atleta.

Seu primeiro clube já como profissional foi o Rio Preto, depois disso passou pela Inter de Limeira, Guaratinguetá, Osasco e também brilhou por vários clubes como São Bernardo, Asa- Alagoas, Portuguesa, participou do elenco campeão de 2015 da Votuporanguense e foi Campeão no campeonato Paulista A2, pelo São Caetano.