Sindicatos (patronal e dos comerciários) ainda negociam, mas o atendimento no período noturno deve ser oficializado entre terça-feira (22) e quarta-feira (23)

publicado em 21/11/2022

O horário estendido deverá ser praticado de segunda a sexta-feira das 9h às 22h e aos sábados das 9h às 18h (Foto: A Cidade)

Da redação

Com uma perspectiva otimista de um aumento de 10% nas vendas, o comércio de Votuporanga deve abrir em horário especial de fim de ano a partir do próximo dia 12. O Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) ainda negociam com o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio) a definição dos horários, mas isso deve ser oficializado entre esta terça-feira (22) e quarta-feira (23).

De olho na movimentação gerada pelas compras do Natal e festas de fim de ano as lojas de Votuporanga se preparam para receber grande número de visitantes de toda a região. A última ação preparativa, aliás, ocorre na sexta-feira (25) com a Black Friday, oportunidade em que os lojistas utilizam o dia para aumentar a saída dos produtos e renovar os estoques para o Natal.

Conforme apurado pelo A Cidade, durante as festividades o comércio deve ficar aberto das 9h às 22h. O horário estendido deverá ser praticado de segunda a sexta-feira, já aos sábados o funcionamento deve seguir o mesmo padrão do ano passado, ou seja, das 9h às 18h.

O principal ponto de discussão, no entanto, está relacionado com a véspera de Natal e Ano Novo (que caem no sábado).

Programação

Para garantir uma maior movimentação no centro comercial de Votuporanga durante o período de festas a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, também prepara uma programação especial com grandes shows e atrações culturais diversas, além da decoração natalina e da tradicional chegada do Papai Noel.

De acordo com a secretária da Pasta, Janaína Silva, os principais pontos turísticos da cidade serão enfeitados em um investimento que busca transformar Votuporanga em uma referência regional para as festas natalinas, de olho em um objetivo ainda maior, que é transformar a cidade em uma Estância Turística. Os enfeites devem começar a ser instalados ainda nesta semana.

Promoção

Além do horário estendido e da programação cultural, a ACV também lançou uma campanha especial de Natal para atrair os clientes para o comércio de Votuporanga. A campanha “Viva a Magia do Natal – É tempo de celebrar o amor e a vida” vai sortear um carro Kwid Renault 0km e mais cinco vales-compras de R$ 1 mil para quem preencher os cupons nas lojas associadas até 31 de dezembro.

A ACV também premiará com vale-compras de R$ 200,00 os vendedores responsáveis pelo atendimento dos sortudos. O sorteio será no dia 7 de janeiro, às 9h, na praça da Concha Acústica.

Outra tradicional ação da ACV de apoio ao comércio é a chegada do Papai Noel e a entrega da chave da cidade pelo prefeito Jorge Seba. O evento está marcado para o dia 12 de dezembro, às 19h, na praça da Concha Acústica, após uma carreata que percorrerá as principais ruas da cidade.