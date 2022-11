Animal está internado e terá que passar por dois procedimentos cirúrgicos

publicado em 19/11/2022

Zaiam e tem apenas cinco meses de vida e foi atacado por um cão da raça Pitbull (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Uma família de Votuporanga iniciou nesta semana a venda de uma rifa para custear o tratamento de um cachorro que foi atacado por um Pitbull, no bairro Pacaembu, no último dia 11. O animal, que não tem raça definida, está internado e terá que passar por duas cirurgias, o que está fora das possibilidades financeiras de seus tutores.

De acordo com, Franciele Santos a tutora do cachorro - que atende pelo nome de Zaiam e tem apenas cinco meses de vida -, o ataque aconteceu dentro da própria casa deles. Ambos os animais são da família e ficam separados, mas o Pitbull conseguiu escapar e causou diversos ferimentos no cãozinho menor.

“Graças a Deus deu tempo de separar antes que acontecesse o pior, mas infelizmente houve muitos ferimentos”, contou a tutora.

Para custear o tratamento, eles iniciaram a venda de duas rifas a primeira é custa R$ 7 cada nome e o prêmio será um vale-compras de R$100 na loja virtual Dslangerie. A segunda rifa é numérica valendo, custa R$ 10 e o prêmio é um barril de Chopp Heineken cinco litros e dois quilos de linguiça.

“E se alguém se interessar em doar qualquer quantia, ou faixas e gases ficaremos gratos As doações podemos buscar na casa da pessoa ou se a pessoa preferir pode trazer para gente também na rua Thomas Lopes Geneli, número 5.689, no Pacaembu 3”, completou.