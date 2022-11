A final foi disputada contra Tampines Rovers, o time de Bortoluzo venceu por 3 a 2, um dos gols com uma assistência do atleta

publicado em 21/11/2022

O ex-atleta do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Pedro Bortoluzo, conquistou um feito inédito no exterior com o Hougang United (Foto: Instagram)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O ex-atleta do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Pedro Bortoluzo, conquistou um feito inédito no exterior com o Hougang United, de Singapura e levou a melhor ao conquistar a Singapure Cup, título inédito do clube, neste fim de semana. A final foi disputada contra Tampines Rovers, o time de Bortoluzo venceu por 3 a 2, um dos gols com uma assistência do atleta.

Bortoluzo foi atleta da Votuporanguense durante a temporada de 19/20, antes de ser transferido para o futebol no exterior. Ele começou a sua trajetória com a camisa do São Paulo em 2011, ainda pelo time sub-15, Pedro destacou nas categorias de base e foi promovido ao elenco profissional em 2016.

Durante o seu período no São Paulo, antes de chegar a Votuporanguense, Bortoluzo foi emprestado para times como Paraná, Guarani e Criciúma, entretanto não correspondeu às expectativas.