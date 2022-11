Os sócios José Francisco de Paula Neto e Lucas Pucci Alvarenga receberam para um café da manhã amigos, familiares e entusiastas do esporte

publicado em 01/11/2022

As comemorações se estenderam durante todo o sábado com churrasco, chopp, cerveja gelada e de muito pagode e samba do bom (Foto: A Cidade)

Um dia de muito esporte, música boa, chopp e tudo do bom. Foi como ficou marcado a inauguração da “Arena Beach Time”, a primeira arena coberta de Beach Tennis de toda a região, no sábado (29). Os sócios José Francisco de Paula Neto e Lucas Pucci Alvarenga receberam para um café da manhã amigos, familiares e entusiastas do esporte para a abertura do espaço, que fica no Clube dos 40.

As comemorações se estenderam durante todo o sábado com churrasco, chopp, cerveja gelada e de muito pagode e samba do bom com o Grupo Nossa Teoria, que comandou a programação musical das 12h às 14h30.