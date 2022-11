Uma delas, inclusive, já chegou a anunciar em suas redes sociais que não irá abrir suas portas “por valores que não se negocia”

publicado em 07/11/2022

Em Votuporanga, pelo menos uma empresa já anunciou que não abrirá as suas portas nesta terça (Foto: Reprodução)

Da redação

Um grupo de empresários de Votuporanga se movimenta nos bastidores para uma possível adesão à chamada “greve geral”, convocada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão deve ser anunciada nas próximas horas com o fechamento previsto já para terça-feira (8).

A greve é convocada pelas redes sociais desde a semana passada e ganhou força na região após um, grupo de cerca de 50 empresários de Fernandópolis anunciaram a adesão a partir de terça-feira (8).

Em Votuporanga, pelo menos uma empresa já anunciou que não abrirá as suas portas nesta terça. Trata-se da Móveis Luapa, fábrica com 35 anos de atuação. “Excepcionalmente nesta terça-feira 08/11/2022, por valores que não se negocia, não abriremos”, diz um comunicado postado pela indústria moveleira em suas redes sociais.

O jornal A Cidade entrou em contato com a Luapa, porém seus diretores não se encontravam no momento. A decisão de não abrir, no entanto, foi confirmada por colaboradores.