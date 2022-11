Ação em prol de Pedro Hércules busca bancar um acompanhamento neurosensorial, que não está disponível na rede pública

publicado em 23/11/2022

Nayara Roncolato corre contra o tempo para conseguir recursos para o tratamento de seu filho Pedro (Foto: Carol Nascimento)

Da redação

Uma corrida contra o tempo. É assim que a família do pequeno Pedro Hércules, de apenas dois anos de idade, encara o desafio de angariar recursos para o tratamento de uma doença rara que o acomete desde o dia em que nasceu, na Santa Casa de Votuporanga. Se os procedimentos não forem iniciados em até dois meses as sequelas podem ser irreversíveis.

Pedro é tido como um dos casos mais raros no mundo, com uma síndrome chamada de DYRK1-A, que só foi diagnosticada na Alemanha e ainda nem possui CID (Classificação Internacional de Doenças). Essa síndrome causou uma microcefalia que provoca um atraso no desenvolvimento, tanto motor, quanto intelectual.

“Desde que ele foi diagnosticado a gente já faz o acompanhamento no AME, no Lucy Montoro e no HB em Rio Preto, porém ele precisa de uma estimulação neurosensorial e esse tratamento não tem na rede pública”, explicou Nayara Roncolato, mãe do Pedro.

A família então ingressou com uma ação na Justiça para que o tratamento fosse custeado pelo Estado, mas a liminar foi negada em primeira e segunda instâncias, de forma que o processo então vai correr com trâmite normal, o que pode demorar anos.

“O Pedro precisa entrar com esse tratamento de estimulação cerebral até os três anos e ele já está com dois anos e dez meses. Essa microcefalia e a síndrome tem como sequela o autismo e isso poderia ser corrigido com esse tratamento agora na fase inicial, depois pode ser até irreversível”, completou a mãe.

Esse tratamento não é oferecido em Votuporanga e o local mais próximo é em Fernandópolis, onde o atendimento irá custar R$ 20 mil por mês. “Nós realmente estamos correndo contra o tempo. Eu sempre preservei ele, nunca quis o expor, mas agora acabaram todos os meus recursos. É um valor muito expressivo e quando os recursos foram negados pela Justiça me deu muito desespero e foi então que optamos pela vaquinha, pois não tinha mais para onde correr. Já vendi tudo que eu tinha e não tem mais para onde ir”, concluiu Nayara.