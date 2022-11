Em virtude do jogo, bancos, repartições públicas, comércio e até escolas atenderão em horário especial para que todos possam acompanhar a partida em Votuporanga

publicado em 22/11/2022

Votuporanga vai praticamente parar na quinta-feira (24) para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar (Foto: A Cidade)

Da redação

Depois de quatro anos e meio de espera, a Copa do Mundo 2022 já começou e o primeiro encontro da torcida brasileira com a Seleção verde-amarela no mundial será quarta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia. Em virtude do jogo, bancos, repartições públicas, comércio e até escolas atenderão em horário especial para que todos possam acompanhar a partida em Votuporanga.

Nas repartições públicas municipais, por exemplo, o expediente administrativo será encerrado às 15h, com atendimento ao público das 8h às 14h. Isso inclui todos os setores da administração direta e indireta, inclusive as escolas municipais, que terão as aulas interrompidas durante o jogo.

A única exceção é para os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Poupatempo

O mesmo vale para o Poupatempo, onde funcionamento da unidade de Votuporanga durante os jogos do Brasil pela Copa do Mundo ocorrerá de forma parcial, com atendimento até às 14h. A mesma regra vale para o jogo contra o Camarões, no dia 2/12, que é no mesmo horário. Já para o dia 28/11, para a partida das 13h contra a Suíça, a unidade vai funcionar só até ás 11h.

Federais

A mesma regra do Poupatempo vale também para os órgãos federais como a unidade do INSS, da Receita Federal, etc, onde o atendimento será também até às 14h. O tempo fora da repartição, no entanto, deverá ser compensado posteriormente. Se o jogo for às 13h, o expediente se encerra às 11h; em jogos às 12h não haverá expediente.

Bancos

Em relação aos bancos, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) já definiu o horário de funcionamento das agências, que dependem do horário do jogo naquele dia. Quando os jogos forem às 16h, como é o caso de amanhã, o horário de funcionamento das agências será das 9h às 14h.

Já quando os jogos da Seleção forem realizados às 13h (como acontecerá dia 28, contra a Suíça), as agências funcionam das 8h30 às 11h30 e quando os jogos ocorrerem às 12h, as agências devem funcionar no período de 9h às 11h e das 15h30 às 16h30.

Comércio

Já para o comércio, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), apresentou um calendário com as recomendações de horários nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Para amanhã, por exemplo, a sugestão é de que os comerciantes abram às 8h, deem apenas 30 minutos de intervalo de almoço e depois dispensem os funcionários às 15h30.

No dia 28, quando a seleção encara a Suíça, às 13h, a ACV sugere que os comerciantes liberem seus funcionários para o almoço às 12h30, com o retorno programado para às 15h30 e encerramento do expediente às 18h. Para a última partida da primeira fase, contra o Camarões, no dia 2 de dezembro, a ideia é novamente reduzir o intervalo de almoço para 30 minutos, para o encerramento do expediente às 15h30, já que o jogo está marcado para às 16h.

O calendário, no entanto, traz apenas uma sugestão de horário. Não há na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) qualquer resolução que dê ao empregado esse direito específico ou, ainda, um direito mais amplo no qual a dispensa para assistir aos jogos da Seleção pudesse ser enquadrado. Assim, as empresas não têm qualquer obrigação de oferecer esse intervalo.

Supermercados