publicado em 29/11/2022

Pais e responsáveis por crianças e adolescentes de até 15 anos devem atualizar a caderneta de vacinação dentro da Campanha (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Pais e responsáveis por crianças e adolescentes de até 15 anos têm até hoje atualizar a caderneta de vacinação dentro da Campanha de Multivacinação em Votuporanga e todo o Estado de São Paulo. No município, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 17h.

O objetivo é colocar em dia as carteiras que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber alguma vacina. Estão disponíveis nos postos de vacinação as vacinas BCG, contra a tuberculose, imunizantes contra as hepatites A e B, rotavírus, a pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b – também doses contra caxumba, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e HPV.

Desde o início de agosto, quando a campanha começou, do público entre 5 e 14 anos, apenas 15,9% compareceram a um posto de vacinação no Estado. Destes, 61% (673 mil jovens) receberam algum imunizante. A melhor cobertura ocorreu entre as crianças com menos de um ano, que atingiu 140,8% de comparecimento, o que representa 777,7 mil pessoas. Destas, 80,4% receberam algum tipo de imunizante para atualizar a caderneta de vacinação.

A Secretaria de Estado da Saúde reforça que é fundamental que crianças e adolescentes sejam vacinados para ficarem protegidos e evitar que doenças que já estão erradicadas voltem a circular.

São Paulo conta com 9,1 milhão de crianças e adolescentes nesta faixa etária e os responsáveis devem levá-los aos postos de vacinação com a caderneta para que os profissionais da Saúde confiram se a imunização está em dia.