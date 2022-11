Após audiências públicas do Executivo e do Legislativo, peça orçamentária foi pautada pelo presidente da Casa Serginho da Farmácia

publicado em 18/11/2022

Na ocasião serão apreciados os projetos da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei Orçamentária Anual) (Foto: A Cidade)

Da redação

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia (PSDB), pautou para a sessão de segunda-feira (21) o orçamento municipal para 2023, que foi estimado em mais de R$ 581 milhões. Na ocasião serão apreciados os projetos da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei Orçamentária Anual).

A votação ocorrerá após a realização de audiências públicas promovidas pelo Executivo e Legislativo. A última, inclusive, aconteceu na quinta-feira (17) e contou com a presença de vereadores, secretários municipais e a equipe de finanças e orçamento da Prefeitura.

Após as audiências, até o momento, foram apresentadas duas emendas ao orçamento, ambas do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB). A primeira trata da destinação de mais R$ 150 mil para a Secretaria Municipal de Esportes (para a compra de equipamentos esportivos) e a outra é de R$ 200 mil para a Secretaria de Cultura e Turismo, cujo objetivo é garantir premiações culturais e artísticas.

Aumento

Na peça orçamentária que será colocada em votação, a Secretaria Municipal da Fazenda apresenta a perspectiva de um aumento na receita da ordem de 35% em relação ao orçamento deste ano, o que equivale a cerca de R$ 151 milhões a mais nos cofres municipais.

Dessa forma, o prefeito Jorge Seba (PSDB), terá para o ano que vem o total de R$ 581,2 milhões para administrar Votuporanga. Desse montante, R$ 492,2 milhões são da Administração Direta (Prefeitura, R$ 32 milhões do Votuprev e R$ 57 milhões da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente).

O grande salto no orçamento, segundo o secretário Municipal da Fazenda, Deosdete Vechiato, se deve, principalmente, ao alto volume de investimentos do Estado previstos para o ano que vem no município.

“Temos para o ano que vem um contrato de financiamento de R$ 10 milhões para recapeamento, tem obras de escolas, enfim, só de obras do Estado estão previstos mais de R$ 70 milhões de investimento, então é por isso que o orçamento teve esse salto. Não houve grande alteração na arrecadação”, disse Deosdete.

A proposta prevê um orçamento de R$ 121 milhões para a Secretaria da Saúde e R$ 175 milhões para a Pasta de Educação. Para o setor social foram reservados mais de R$ 18 milhões, levando em consideração o Fundo Municipal de Assistência Social e os recursos do Fundo Social da Solidariedade.

A secretaria que terá menos recursos a sua disposição será a de Transparência e Controladoria Geral. Edison Marco Caporalin, secretário da Pasta, irá administrar apenas R$858 mil. Emerson Pereira, secretário de Direitos Humanos, também não contará com muito para manter os trabalhos de sua competência. Serão apenas R$2 milhões, ou seja, cerca de R$ 166 mil por mês.