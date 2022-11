O encontro acontece no plenário “Drº Octávio Viscardi” – sede do Legislativo votuporanguense

publicado em 10/11/2022

A audiência contará com a presença dos vereadores, secretários municipais, equipe de finanças e orçamento da Prefeitura (Foto: Assessoria)

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza na próxima quinta-feira (17), a partir das 17h, uma audiência pública para debater com a sociedade o Orçamento Geral do Município para 2023. O encontro acontece no plenário “Drº Octávio Viscardi” – sede do Legislativo votuporanguense -, e será conduzido pelo presidente da Casa de Leis Serginho da Farmácia (PSDB).

A audiência contará com a presença dos vereadores, secretários municipais, equipe de finanças e orçamento da Prefeitura e comunidade em geral. Conforme a proposta orçamentária que tramita na Câmara, o orçamento de Votuporanga para o próximo exercício é de R$581,2 milhões para as mais diversas secretarias de governo municipal, Saev Ambiental e Câmara.

Por se tratar de evento aberto ao público, a comunidade poderá participar do debate, apresentando propostas, críticas, sugestões e discutir sobre os valores que cada pasta de governo terá no “bolo” orçamentário do próximo ano.

A proposta está embasada no plano de governo do prefeito Jorge Seba (PSDB) para os exercícios seguintes visando, em especial, à geração de emprego e renda, à proteção e apoio aos mais carentes e à qualidade dos serviços públicos e de vida de todos os cidadãos.

“Com efeito, apesar das atuais adversidades, o projeto oferece uma resposta positiva à sociedade. Estou seguro de que, com a união de todos, diálogo permanente, coragem e muito trabalho, vamos resgatar o sonho e o orgulho de viver e ser feliz aqui, recolocando Votuporanga entre as melhores cidades do Brasil para se viver”, destacou o chefe do Executivo, em sua justificativa enviada aos vereadores.

Para o presidente do Legislativo, essa é a oportunidade para que a população possa, de fato, exercer o seu papel participando da audiência pública, discutindo, debatendo, apresentando propostas, sugestões e críticas.

“A Casa do povo pede para que a sociedade possa participar deste momento em que nós, vereadores, vamos debater o orçamento do próximo ano para nossa querida cidade”, ressaltou Serginho da Farmácia.