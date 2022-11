O aumento orçamentário da ordem de 35% em relação ao deste ano, no entanto, não passou em branco

publicado em 22/11/2022

O aumento 35% em relação ao orçamento deste ano não passou em branco e os vereadores fizeram algumas exigências (Foto: A Cidade)

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, na sessão ordinária da noite de seggunda-feira (21), o orçamento de R$ 581 milhões para 2023. O aumento orçamentário da ordem de 35% em relação ao deste ano, no entanto, não passou em branco e os vereadores aproveitaram para cobrar um reajuste maior para os servidores públicos municipais e mais vagas em creches.

Durante a sessão foram apreciados os projetos da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei Orçamentária Anual). Uma única emenda foi apresentada pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) e foi aprovada pelos demais vereadores.

A emenda tratava da destinação de mais R$ 150 mil para a Secretaria Municipal de Esportes (para a compra de equipamentos esportivos) e de R$ 200 mil para a Secretaria de Cultura e Turismo, cujo objetivo é garantir premiações culturais e artísticas.

Discussão

A apreciação do orçamento não trouxe muita discussão, mas alguns vereadores fizeram questão de pontuar algumas situações que sempre causam polêmica. Como antecipado pelo A Cidade, na peça orçamentária a Secretaria Municipal da Fazenda apresenta a perspectiva de um aumento no orçamento da ordem de 35% em relação ao orçamento deste ano, o que equivale a cerca de R$ 151 milhões a mais nos cofres municipais, o que, para os edis, permitirá uma maior abertura para o debate de temas como o salário dos servidores.

“Em 2011 o orçamento foi de R$ 129 milhões, saltando já para 2019, foram empenhados R$ 269 milhões, 2020 foram R$ 271 milhões, 2021 foram R$ 283 milhões e em 2022 nós temos até o momento empenhados R$ 356 milhões e agora nós estamos votando uma projeção de R$ 581 milhões. Digo isso só para deixar nas entrelinhas como vai ficar o salário dos servidores que daqui uns dias vai passar por aqui”, pontuou o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota).

Ao debater o tema, o vice-líder de governo, Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSDB), ponderou, no entanto, que o aumento nas estimativas de receita, na verdade, está ligado ao grande número de obras do Governo do Estado.

“Quem participou das audiências públicas sabe muito bem disso. Gostaria que fosse ao contrário, que fosse a arrecadação que estivesse subindo, a fonte 1, para que pudéssemos executar as principais necessidades, mas não é essa a realidade”, disse Jura.

Após a aprovação do orçamento, por unanimidade, Chandelly pediu para fazer uma declaração voto e recordou também sobre a necessidade de se investir na abertura de vagas em creches no município.