Com o parecer favorável do TCE (Tribunal de Contas do Estado), não houve muita discussão sobre o tema

publicado em 01/11/2022

Os vereadores de Votuporanga aprovaram as contas do último ano de gestão do ex-prefeito João Dado na sessão desta semana (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária de anteontem, por unanimidade, as contas do ex-prefeito João Dado (PL), referentes ao exercício de 2020, último ano de sua gestão frente à Prefeitura. Com o parecer favorável do TCE (Tribunal de Contas do Estado), não houve muita discussão sobre o tema.

Os únicos a se pronunciarem, aliás, foram o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) e Thiago Gualberto (PSD), Cabo Renato Abdala (Patriota) e Osmair Ferrari (PSDB).

Jura enumerou os apontamentos feitos pelo TCE em relação às contas de Dado e destacou que boa parte deles já foi sanada.

“A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara fez uma leitura sensata, equilibrada e tranquila baseada nos termos estabelecidos pelo Tribunal de Contas, demos parecer favorável sem nada a acrescentar e encaminhamos pela aprovação das contas do então prefeito Dado, do ano de 2020”, disse Jura, após ler trecho do parecer do TCE.

No mesmo sentido discursou Thiago Gualberto, que foi eleito pela base do ex-prefeito. “Todos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas foram respondidos pela Prefeitura e no final o parecer foi favorável à aprovação das contas”, completou.

Cabo Renato e Osmair seguiram a mesma linha e os demais vereadores seguiram o parecer do TCE e votaram pela aprovação das contas, por unanimidade.

Mais projetos

Além das contas de Dado a Câmara aprovou mais dois projetos. O primeiro deles é de autoria do vereador Professor Djalma (Podemos) e homenageia com nome de rua o senhor Antônio Gomes do Nascimento Filho.

A votação foi acompanhada por familiares do senhor Antônio, presentes nas galerias do palácio legislativo. Nascido em Onda Verde, o homenageado veio para Votuporanga em julho de 1958, ainda muito jovem trabalhou na fábrica cujo dono era Sra. José Ferreira Vieira Neto.

Trabalhou na antiga CESP (Companhia Energética do Estado de São Paulo) vindo a ser gerente do escritório da cidade de Paulo de Faria, no final dos anos 60. Prestou serviços às empresas Irmãos Marão nos anos 70.



Também prestou serviços como contador responsável pela Empresa do Sr. Alício Vilar Pontes, “Posto Vilar” nos anos 70 e 80. Trabalhou como contador também na empresa “Depósito da Avenida” nos anos 80. Em 1982 adquiriu o Escritório Nossa Senhora Aparecida, do Sr. João Antonio Galo, onde permaneceu administrando empresas de Votuporanga até a sua aposentadoria em 1994. Casou-se com Verônica Martins do Nascimento e tiveram quatro filhos: Hugo W.do Nascimento, faleceu ainda bebê, Dener Ricardo do Nascimento, Janaina Patrícia do Nascimento, Fabíola Loanda do Nascimento Aliende Ribeiro, fez parte da diretoria do Assary Clube de Campo, nos anos 80, até o seu falecimento e fez parte da Irmandade da Santa Casa de Votuporanga. Seu falecimento se deu em 08 de outubro de 2020.

Caminhada