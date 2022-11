Em sua terceira edição, o evento 100% open food contará com cardápio feito pelo Chef Badaró, um dos mais renomados da região

publicado em 19/11/2022

Os ingressos para o churrasco são vendidos apenas no Baltazar Botequim e custam R$120,00 (Foto: Divulgação)

A brasa vai esquentar hoje! O Balta BBQ, maior evento de churrasco de Votuporanga, chega à sua terceira edição no dia 19 de novembro com a participação do Chef Badaró, um dos maiores churrasqueiros da região e apresentador do programa Prato Feito na CBN que assina o cardápio do evento, que é 100% Open Food. Os ingressos para o churrasco são vendidos apenas no Baltazar Botequim e custam R$120,00.

Além de muita comida boa, o BBQ também se destaca pela música, com a apresentação das bandas Bonde do Barão e Rock in Trio, que prometem animar todos os convidados com grandes clássicos da música nacional e internacional.

Ficou com água na boca e quer curtir esse churrasco de respeito? Ainda dá tempo de garantir o seu ingresso!

*Balta BBQ*

Ingressos: R$ 120,00

Data: 19/11 a partir de 12h

Local: Baltazar Botequim | Rua Tibagi, 3248

Vendas somente no Baltazar Botequim

Aceitamos cartão de débito e crédito

*Cardápio:*

*Legumes Assados:*

Tomate, Cebola Roxa, Abobrinha, Couve Flor, Mandioquinha e Cabotiã.

*Carnes:*

Brisket Angus, Pork Belly, Lolly Pop, Cuiabana e Picanha Suína.

*Acompanhamentos:*

Mandioca Gratinada, Farofa de Banana da Terra, Arroz Biro Biro, Vinagrete de Alho-Poró e Cebolete.

*Sobremesa:*