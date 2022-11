Três pessoas ficaram feridas; elas foram socorridas e encaminhadas à UPA de Santa Fé do Sul

Viatura da Secretaria de Saúde de Paranaíba (MS) capotou na rodovia Euclides da Cunha, entre Santa Fé do Sul e Jales (Foto: Informamais)

Uma viatura da Secretaria de Saúde de Paranaíba (MS) capotou na rodovia Euclides da Cunha, entre Santa Fé do Sul e Jales. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, 1º de novembro. Três pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas. O motorista contou que não percebeu o bloqueio com pneus na rodovia e acabou batendo na barricada.Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da viatura seguia pela pista sentido Jales, quando não viu o bloqueio com pneus e capotou o carro. Três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Fé do Sul.Na manhã desta terça, a pista ainda estava bloqueada pelos manifestantes. O bloqueio acontece em todo o País.*Com informações Diário da Região