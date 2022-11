Postagem com nomes empresas de Votuporanga circula pelas redes sociais estimulando as pessoas a não comprarem em “lojas de petistas”

publicado em 04/11/2022

Glauco Ventura, presidente da ACV, disse que, além de falsa, a lista fere os princípios democráticos e de sigilo do voto (Foto: A Cidade/reprodução)

Da redação

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) divulgou ontem uma nota de repúdio a um movimento de boicote a supostos ‘comércios de esquerda’ do município. Uma lista contendo o nome de empresas da cidade circula pelas redes sociais e grupos de WhatsApp estimulando as pessoas a não comprarem em “lojas de petistas” e tem gerado polêmica nos últimos dias.

A mensagem, que viralizou, diz o seguinte: “listagem dos comércios que são da esquerda! Votuporanga SP. Não vamos dar nosso dinheiro para quem faz o L”. Nas postagens são citados os nomes de pelo menos 14 empresas da cidade as quais seus proprietários teriam apoiado/votado no ex-presidente Lula (PT).

Em nota, a ACV afirma que a suposta lista é falsa e que é preciso respeitar as opiniões políticas de cada um. “Em virtude de lista circulando em redes sociais criticando supostos posicionamentos políticos de empresários do comércio de Votuporanga, a ACV alerta que o comunicado não é verdadeiro e repudia tal ato. Respeitamos todas as opiniões políticas e, acima de tudo, respeitamos o sigilo do voto de todos os nossos colaboradores e associados”, diz o documento.

Procurado pelo A Cidade, o presidente da ACV, Glauco Ventura, afirmou que atitudes como essa fazem mal para a nossa democracia e traz prejuízos incontáveis para o comércio local.