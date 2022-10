Representando a Vortex, o votuporanguense Fernando Guerreiro subiu ao palco para conversar com lideranças sobre o futuro da inovação

publicado em 28/10/2022

Fernando Guerreiro, de 21 anos, participou do FiiS, no Parque Ibirapuera, representando a Vortex (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O votuporanguense Fernando Guerreiro, de 21 anos, participou recentemente do FiiS (Festival Internacional de Inovação Social), no Parque Ibirapuera. Nesta primeira edição do evento no Brasil, o jovem representou a liga de empreendedorismo Vortex, a qual é cofundador.

Durante o evento, Fernando subiu ao palco para conversar e debater com lideranças de todo o mundo sobre o futuro da inovação. O festival já acontece há 9 anos, com 43 edições por diversos países da América Latina.

“Tive a oportunidade de conversar um dos fundadores chilenos do Festival, Jonathan Herzfeld, que estava vibrando por terem conseguido trazer o Festival para o maior país da América Latina”, disse ele em entrevista ao A Cidade.

O FiiS, nesta edição de São Paulo, construiu presentes sustentáveis e inclusivos, em um evento que uniu inspiração, cultura e educação.

“Nós estamos com o FiiS por fazermos parte de um movimento de pessoas e organizações que sonham com um mundo melhor, com mais amor, paz e alegria. Trabalhamos para gerar transformação pessoal e coletiva, fazendo com que as pessoas passem a viver em uma sociedade baseada no respeito, na compreensão e na colaboração”, completou.

No palco, o votuporanguense conversou com Raull Santiago, ativista e também empreendedor social. “Cada vez mais fica evidente o quanto as periferias das cidades precisam ser potencializadas por elas mesmas, dando suporte para que emerjam tecnologias e soluções da própria periferia, eles são os melhores para construírem essas soluções”, disse ele.