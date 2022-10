Tudo isso por conta da chegada de uma nova frente fria com nuvens carregadas em toda a região Sudeste do Brasil

06/10/2022

Mesmo ainda sem cair nenhuma gota d’água, institutos de meteorologia indicam chuva nos próximos dias (Foto: A Cidade)

Desde terça-feira (4), o votuporanguense notou algo diferente no céu, que mudou daquele total azul para cinzento. Tudo isso por conta da chegada de uma nova frente fria com nuvens carregadas em toda a região Sudeste do Brasil, que abriga o Estado de São Paulo e como consequência também a cidade de Votuporanga.

Mesmo ainda sem cair nenhuma gota d’água, os principais institutos de meteorologia indicam chuva para a cidade nos próximos dias. Por exemplo, hoje mesmo a previsão indica 67% de possibilidade de chuva com aumento de nuvens pela manhã e chance de pancadas de chuva durante a tarde e à noite.

Para amanhã, a possibilidade de chuva aumenta para 90%, com sol e chuva durante a manhã e diminuição de nuvens à tarde. Além de uma noite com pouca nebulosidade. Os termômetros, porém, devem ficar na casa dos 19 graus (mínimas) e 29 graus (máximas).