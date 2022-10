A conquista agora é no programa "Previne Brasil", do Ministério da Saúde

publicado em 24/10/2022

Nota atingida no "Previne Brasil" é de 8.33, ficando à frente de vários outros municípios do Noroeste Paulista (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Mais uma vez a saúde e o bem-estar de Votuporanga se destacam no cenário nacional. A conquista agora é no programa "Previne Brasil", do Ministério da Saúde, onde o município alcançou a pontuação de 8.33 no segundo quadrimestre deste ano.

O programa apresenta um conjunto de sete indicadores que analisam a qualidade da saúde e, de acordo com o resultado final, oferece um incentivo financeiro de pagamento por desempenho da Atenção Primária à Saúde (APS). Os critérios de avaliação variam de zero a dez.

Com a nota atingida, Votuporanga fica à frente de municípios do Noroeste Paulista como Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Catanduva, Bauru, Jales, Tanabi e São José do Rio Preto. Lembrando que quanto maior o município, mais desafiador é para atingir e superar as metas, pois o número de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) aumenta exponencialmente.

Os sete indicadores selecionados para o incentivo de pagamento por desempenho estão divididos em quatro ações estratégicas: três indicadores no pré-natal; um no que se refere à saúde da mulher; um na saúde da criança; e dois referentes a doenças crônicas.

Na ação estratégica do pré-natal, as gestantes precisam ter, no mínimo, seis consultas realizadas (desde a primeira até a 12ª semana de gestação), realização de exames para Sífilis e HIV e também atendimento odontológico.

Na estratégia referente à saúde da mulher, o indicador é a coleta de citopatológico na APS, que é o exame Papanicolau. Para a saúde da criança, é considerada a vacinação no primeiro ano de idade, na APS, contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Infecções causadas por Haemophilus Influenza tipo B e Poliomielite Inativada.

Os critérios das doenças crônicas avaliam pessoas hipertensas que realizaram consultas e aferição de pressão arterial no semestre, além de pessoas diabéticas que passaram por consultas médicas e fizeram solicitação de hemoglobina glicada, durante o semestre também.

19ª cidade mais competitiva do Brasil

No mês passado, Votuporanga também foi destaque no cenário nacional ao ser considerado a 19ª mais competitiva do Brasil, na terceira edição do 'Ranking de Competitividade dos Municípios', que avaliou 415 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes, através de 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões.

Na saúde, na cobertura de Atenção Primária, onde o município conta com 100% de atendimento, Votuporanga ficou em 1º lugar no atendimento pré-natal, ocupou o 9º lugar no indicador de Acesso à Saúde e o 24º no quesito Qualidade de Saúde.