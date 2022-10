Algumas cidades pelo Brasil liberaram ônibus de graça para a população, seguindo decisão do STF buscando reduzir a abstenção

publicado em 27/10/2022

Votuporanga não terá o transporte gratuito de passageiros “circular” durante o dia de votação do 2º turno das eleições (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB), por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, confirmou na quinta-feira (27) que não vai liberar o transporte gratuito “circular” durante o dia de votação do segundo turno da eleição, que acontece no domingo (30). A medida foi adotada em algumas cidades após o STF (Supremo Tribunal Federal) autorizar a ação na busca de reduzir os números da abstenção em todo o país.

No último dia 20 a Corte formou maioria para autorizar prefeituras e empresas concessionárias a oferecerem gratuidade no transporte público no dia 30 em todo o país. Pelo menos 14 capitais brasileiras haviam anunciado que as passagens não seriam cobradas.

Segundo o ministro Luís Roberto Barroso, a gratuidade no transporte público na data do segundo turno busca garantir o direito constitucional ao voto, facilitando a ida do cidadão à sua zona eleitoral, como medida preventiva para evitar altas taxas de abstenção.

Para Barroso, a dificuldade de acesso ao transporte no dia da votação “tem potencial para criar, na prática, um novo tipo de voto censitário, que retira dos mais pobres a possibilidade de participar do processo eleitoral”.

Na região, apenas Rio Preto anunciou a tarifa zero no transporte após uma liminar da Justiça em atenção a pedido feito pela Defensoria Pública. De acordo com o órgão, há “claros indícios de que a não concessão da gratuidade do transporte público no segundo turno da eleição tem potencial de alijar pessoas pobres do direito fundamental ao voto”.

Como Votuporanga é uma cidade de dimensões bem menores e com colégios eleitorais relativamente próximos para o eleitorado, entende-se que a ação não seja necessária. No primeiro turno a abstenção no município foi de 23,66%.

Transporte rural será garantido nos mesmos moldes do 1º turno

Os moradores da zona Rural de Votuporanga terão, novamente, uma linha especial e gratuita de ônibus para a locomoção no segundo turno de votação, em 30 de outubro. Os horários e rotas são os mesmos da primeira etapa de votação, definidos pelo Juiz da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, dr. Rodrigo Ferreira Rocha.

A ação, tem o objetivo de garantir que os votuporanguenses exerçam o direito à cidadania e de acordo com o edital, o ponto de embarque e desembarque dos eleitores será na Praça da Matriz. Para este dia de votação, as três linhas contarão com frota máxima, com intervalos menores.

Serão três linhas, a primeira passará pela Vila Carvalho, Cruzeiro e Ponte do Rio São José, a segunda linha em Simonsen, mas pela Estrada Municipal, atravessando diversos bairros rurais. Já a terceira linha será focada nas pessoas com necessidades especiais, ou seja, um ônibus com acessibilidade, conforme for a necessidade ao longo do dia.