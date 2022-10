campanha realizada pela loja de bicicletas votuporanguense recebe de doadores aquela magrela que ninguém mais usa para reforma-la gratuitamente e distribuir a crianças que não podem comprar

publicado em 05/10/2022

A campanha realizada pela Votuciclo recebe de doadores aquela magrela que ninguém mais usa para reforma-la gratuitamente e distribuir (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Depois de quase sete anos, desde sua primeira edição, a Votuciclo voltou com tudo preparado para a segunda edição do “Ciclo Solidário”. A campanha realizada pela loja de bicicletas votuporanguense recebe de doadores aquela magrela que ninguém mais usa para reforma-la gratuitamente e distribuir a crianças que não podem comprar.

Segundo o proprietário da Votuciclo, Guilherme Augusto Santana, a ideia era fazer com que as doações chegassem a mais pessoas e que isso pudesse se transformar em alegria para cada criança beneficiada.

“O Ciclo Solidário nada mais é do que o próprio nome diz, um ciclo de solidariedade onde a Votuciclo está no meio. As pessoas doam as bicicletas e as crianças carentes que recebem essas bicicletas, estão no fim desse ciclo solidário”, disse ele em entrevista a Cidade FM.

A campanha de coleta de bicicletas usadas já terminou, a expectativa é que a loja abra para recebimento no começo de 2023. Os veículos já arrecadados, foram restaurados pela equipe Votuciclo e serão entregues no Dia das Crianças.

“Esse momento é que a gente está aqui para agradecer aos doadores de bicicletas e dizer que estamos na fase final de doação dessas bicicletas”, completou.

As bicicletas serão doadas a crianças que já são acompanhas por entidades de Votuporanga. “Em geral, as bicicletas foram doadas por pessoas que as tinham em casa. Bicicletas boas, em ótimo estado, que serão direcionadas para crianças carentes em que as entidades já fazem um trabalho assistido e nos direcionaram para aquelas que realmente necessitavam”, relatou.