A iniciativa, segundo ele, busca melhorar as condições de vida e valorizar os trabalhadores

publicado em 25/10/2022

O vereador Professor Djalma pediu para que a Prefeitura estude a possibilidade de aumentar a margem dos atuais 30% para 40% (Foto: Assessoria)

Da redação

O vereador Professor Djalma (Podemos) apresentou na sessão da Câmara Municipal de anteontem uma solicitação para que a Prefeitura de Votuporanga promova estudos que visem o aumento da margem de empréstimo consignado dos servidores públicos municipais. A iniciativa, segundo ele, busca melhorar as condições de vida e valorizar os trabalhadores.

Atualmente, o servidor municipal tem margem de 30%, mas pode chegar a 35 ou 40% se seguir as regras que valem para os servidores federais. Em sua justificativa, o professor explica que através da Medida Provisória nº 1132 houve a elevação para até 40% do percentual máximo para contratação de serviço de empréstimo consignado pelos servidores federais com desconto automático em folha de pagamento.

A medida, segundo o vereador, estabeleceu ainda, que 5% dessa margem sejam reservados, exclusivamente, para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, incluindo a realização de saques.