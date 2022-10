Ele venceu Manato (PL) e vai comandar o estado pela terceira vez

publicado em 30/10/2022

O atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) foi reeleito neste segundo turno contra o bolsonarista Carlos Manato (PL).Casagrande é advogado e engenheiro florestal e vai comandar estado pela terceira vez. Em 2010, ele foi eleito em primeiro turno. Quatro anos depois, perdeu a reeleição para Paulo Hartung (MDB).Em 2018, voltou à disputa pelo governo do Espírito Santo, desta vez contra Manato, de quem venceu com vantagem; teve 55% dos votos, enquanto seu adversário ficou em segundo lugar, com 27%.