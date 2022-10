Dentre os reeleitos, destaque para Itamar Borges, que alcançou a marca de 183.480 votos

publicado em 03/10/2022

Itamar Borges, Carlão e Sebastião Santos foram reeleitos para a Alesp; Fausto Pinato e Motta para a Câmara dos Deputados (Foto: Divulgação)

Da redação

A Região Noroeste do Estado de São Paulo teve a sua representatividade ampliada na Alesp. Além da reeleição de Carlão Pignatari (PSDB), também mantiveram seus cargos os deputados Itamar Borges (MDB), que tem base eleitoral em Rio Preto, e Sebastião Santos (Republicanos), de Barretos.

Dentre os reeleitos, destaque para Itamar Borges, que alcançou a marca de 183.480 votos. Carlão teve 105 mil e Sebastião Santos 104.374. Além dos três, também vão engrossar o time da região na Alesp o ex-prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes (PSB), que teve 50.823 votos, e Beth Sahão (PT), que tem base eleitoral em Catanduva, com 65.406 votos.