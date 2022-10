Ex-prefeita de Caruaru, que derrotou Marília Arraes, enfrentou a morte do marido na campanha e representa fôlego para o PSDB

publicado em 30/10/2022

Raquel Lyra (PSDB), 43, foi eleita a primeira mulher governadora de Pernambuco neste domingo (30). A candidata venceu, no segundo turno, a disputa contra Marília Arraes (Solidariedade).O resultado representa uma virada, pois, no primeiro turno, ela havia ficado em segundo lugar.Filha do ex-governador João Lyra Neto, Raquel Lyra terá como vice também uma mulher, Priscila Krause (Cidadania).*Com Folha de SP