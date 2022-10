Carlão Pignatari votou na tarde deste domingo e disse que é preciso respeitar os eleitores

publicado em 02/10/2022

Carlão Pignatari votou na tarde deste domingo, na escola estadual Escola Estadual "Dr. José Manoel Lobo" (Foto: A Cidade)

Da redação

O presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), votou na tarde deste domingo (2), na escola estadual Escola Estadual "Dr. José Manoel Lobo". Candidato à reeleição, ele evitou o clima de “já ganhou” e disse que acima de tudo é preciso respeitar os eleitores, independente de cada opinião política.

Carlão chegou ao colégio acompanhado de sua esposa, Marli Pignatari, e foi recepcionado por algumas lideranças locais, dentre elas o prefeito Jorge Seba (PSDB) e a primeira-dama Rose Seba. Ele falou com a imprensa e disse estar feliz com a tranquilidade como a votação está transcorrendo.

“Democracia é isso e que vença o melhor. Tenho pedido isso em todo lugar que vou, tenho pedido que as pessoas respeitem o eleitor, se o cara vota no ‘A’ ou no ‘B’, não vamos entrar em polêmicas, não vale a pena. Religião e política não dá para gente discutir, cada um faz a sua preferência e o voto é secreto, unitário, cada um tem o seu e o que nós temos é que respeitar cada um dos eleitores”, disse o deputado.

O presidente da Alesp afirmou ainda que independente do resultado das eleições, é preciso que o trabalho continue, pois há pautas importantes a serem tratadas.