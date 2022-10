O horário eleitoral gratuito vai até 28 de outubro, dois dias antes da votação, marcada para 30 de outubro entre Lula e Bolsonaro

publicado em 07/10/2022

No segundo turno, a lei eleitoral estabelece que o tempo deve ser dividido igualmente entre os candidatos (Foto: Nelson Jr./Ascom/TSE)

Agência Estado

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV do segundo turno das eleições começa a ser veiculada nesta sexta-feira (7). O horário eleitoral gratuito vai até 28 de outubro, dois dias antes da votação, marcada para 30 de outubro.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem na disputa pela Presidência, assim como os candidatos ao governo de 12 Estados.

No segundo turno, a lei eleitoral estabelece que o tempo deve ser dividido igualmente entre os candidatos. Cada um deles tem 10 minutos em cada bloco. A lei também estabelece que primeiro a aparecer será o candidato que recebeu maior quantidade de votos no primeiro turno - no caso, Lula, que obteve 48% dos votos contra 43% de Bolsonaro.

A propaganda vai ao ar todos os dias, de segunda a sábado, com exibição alternada dos candidatos. Ou seja: como a propaganda de Lula começa na sexta, a de Bolsonaro será veiculada no sábado.

O horário eleitoral gratuito destinado aos candidatos à Presidência será das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, as propagandas vão ao ar de 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.

Nos Estados onde haverá segundo turno para governador a propaganda será veiculada das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50 na TV. Já no rádio, de 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20.