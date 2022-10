Quando a equipe nacional estiver em campo os servidores públicos municipais terão uma jornada especial de trabalho

publicado em 15/10/2022

Quando Seleção estiver em campo na Copa os servidores públicos municipais, terão uma jornada especial de trabalho (Foto: Agência Estado)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) determinou redução no horário de expediente na Prefeitura de Votuporanga por causa dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro. Quando a equipe nacional estiver em campo os servidores públicos municipais, tanto da administração direta como indireta terão uma jornada especial de trabalho.

Essa determinação consta no Decreto nº 15 066/2022, publicado no Diário Oficial do Município. A redução de jornada ocorrerá nos dias 24 e 28 de novembro e também no dia 2 de dezembro, datas em que ocorrerão os primeiros jogos da Seleção.

No dia 24, por exemplo, quando o time de Tite vai encarar a Sérvia, às 16h, o atendimento ao público na Prefeitura e demais órgãos municipais será realizado apenas até às 14h, com o encerramento do expediente previsto para às 15h. Já no dia 28, data do jogo contra a Suíça, o expediente terá início às 7h30 encerrando-se as 12h, com atendimento ao público das 8h: até as 11h30. O jogo será às 13h.

Para a última partida da primeira fase da Copa do Mundo, prevista para o dia 2 de dezembro contra Camarões, o expediente se encerrará às 15h, com atendimento ao público até as 14h. Caso a Seleção avance para as próximas fases da competição, novos decretos devem ser publicados para regulamentar o expediente.