publicado em 26/10/2022

Serão contemplados cerca de 140 quarteirões em 31 bairros espalhados pelos quatro cantos de Votuporanga; recursos são do Estado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, concluiu nesta semana o processo de licitação para a contratação de uma empresa para mais uma etapa do programa “Asfalto Novo”. A empresa vencedora foi a Obras e Serviços Fator S/A, que apresentou uma proposta de R$ 6,9 milhões para recapear cerca de 140 quarteirões.

A empresa, que tem sede registrada em São Paulo, capital, irá levar asfalto novo a pelo menos em 31 bairros espalhados pela cidade. Os recursos que serão utilizados na obra são provenientes do Governo do Estado, por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB).

As ruas e avenidas que receberão as melhorias estão situadas nos seguintes bairros: Parque das Nações I, Parque das Nações II, Park Residencial Colinas, Pozzobon, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Brisa Suave, Parque Residencial Santa Amélia, 1º Distrito Industrial, Pró Povo, Jardim Orlando Mastrocola, Jardim Terras de São José, Vila Recanto das Águas, Residencial Vila Bela, Vale do Sol, Loteamento Alfredo Gorayeb, Jardim Alvorada, Parque São Pedro, Bairro Marão, Patrimimônio Novo, Vila Marim, Jardim das Palmeiras II, Conjunto Habitacional Antônio Alvares Esquirel, Bairro da Estação, Bairro São João, Chácara Aviação, Parque 8 de Agosto, Cidade Nova, Residencial Noroeste, Nova Boa Vista, Vila Dutra, Parque Brasília, Cidade Nova e Jardim Alvorada.

Asfalto novo

A nova fase faz parte do maior programa de investimento da história de recuperação das ruas de Votuporanga. Recentemente a Prefeitura concluiu outras duas grandes etapas sendo uma também de R$ 7 milhões, que levou asfalto novo para diversos bairros e a outra de pouco mais de R$ 3,6 milhões, que recuperou as marginais Nasser Marão e José Marão Filho.