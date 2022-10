Dez novas equipes de Saúde da Família, que também incluem enfermeiros, técnicos e outros profissionais foram integrados à rede

publicado em 15/10/2022

Seba anunciou na sexta-feira (14) a contratação de mais profissionais de saúde e a ampliação do horário de atendimento na rede municipal (Foto: A Cidade)

A Prefeitura de Votuporanga anunciou na sexta-feira (14) a implementação do Programa + Saúde, que vai ampliar o horário de atendimento dos Consultórios Municipais e reduzir em, pelo menos, 50% o tempo de espera por consultas e exames. Para isso, a Administração Municipal contratou mais dez equipes de Saúde da Família, que são compostas por médicos, enfermeiros e demais profissionais da área que irão atender nas unidades com maior demanda.

O anúncio foi feito pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), ao lado da secretária da Saúde, Ivonete Félix, e do provedor da Santa Casa de Votuporanga, Roberto de Biazi, além da vereadora Sueli Friósi (Avante), representando a Câmara Municipal, da primeira-dama Rose Seba e do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Edson Crusca. Para Seba, além do cumprimento de mais uma das metas de seu plano de governo, a iniciativa traz uma resposta efetiva aos anseios da população.

“Essa é uma situação que gostaria de ter anunciado há muito tempo, mas tivemos que maturar melhor esse projeto. Me incomodava muito essa questão das consultas nas unidades de saúde levarem 30, até 60 dias para serem agendadas e em minhas visitas aos Consultórios Municipais a população reclamava e com razão. Para mim isso não tinha cabimento e pedi providências para a secretária da Saúde, que se debruçou nessa questão para encontrar uma solução ao lado de toda a sua equipe e hoje estamos apresentando o resultado”, disse o prefeito.

Com as dez novas equipes de Saúde da Família já em atuação, a capacidade de atendimento rede pública municipal de saúde, segundo a Prefeitura, salta das atuais 13 mil consultas mensais, para 17 mil consultas mensais o que equivale a 300 consultas a mais por dia, o que irá reduzir em pelo menos 50% a espera por atendimentos médicos.

“Tempo é tudo quando se fala em saúde e como vamos ter também mais gente trabalhando nas unidades de saúde, iremos conseguir ampliar o horário de atendimento para até às 19h, que é o horário do trabalhador. Isso faz parte do nosso plano de governo, pois oferece chance para que o cidadão saia do seu trabalho e depois encontre a assistência médica que necessita”, completou o prefeito.

Cobertura

Com a contratação das novas equipes de Saúde da Família, Votuporanga salta das atuais 21 equipes para 31, o que corresponde a uma cobertura de até 124 mil pessoas dentro da atenção primária de saúde. Serão cerca de 50 mil consultas anuais, concluindo assim após 20 anos, uma cobertura de 100% de serviço ofertado à população.

“Cada equipe faz a cobertura de uma área de 3,5 mil a 4 mil pessoas, então essa ampliação vem dentro de uma rede que já existe, estendendo o atendimento para áreas que estavam descobertas. Essas dez equipes, além de ampliar a nossa rede, elas ampliam a agenda dos profissionais para que a gente consiga oferecer condições para que os profissionais consigam se dedicar na promoção de saúde, consiga realmente ter esse olhar bem individual e humanizado para o paciente”, concluiu a secretária.

Com as mudanças que já estão sendo implantadas em algumas unidades e previsão de que até o final de outubro todos os Consultórios já estejam funcionando com maior capacidade de atendimento, a soma da jornada de horas médicas diárias, passou de 176 horas para 256 horas. Além disso, na prestação de serviço odontológico, haverá mais 16 horas.