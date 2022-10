Recursos para a obra foram liberados pelo presidente da Alesp, Carlão Pignatari, quando assumiu o cargo de governador do Estado

publicado em 28/10/2022

O bairro Pacaembu, enfim, irá ganhar uma unidade de saúde; licitação já foi aberta pela Prefeitura (Foto: Projeto)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga publicou na quinta-feira (27) o edital de abertura do processo de licitação para a construção de uma unidade de saúde no bairro Parque Vida Nova III, o popular Pacaembu. Os recursos para a obra foram liberados pelo presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), quando ele assumiu o governo do Estado de São Paulo, durante um evento com prefeitos e autoridades políticas no município, no final do ano passado.

O novo Centro de Saúde faz parte do programa Qualivida/Saúde, que tem por objetivo levar aos municípios paulistas Centros de Saúde e equipamentos de qualidade de vida. A obra está orçada em R$ 1,1 milhão R$ 835 mil de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo.

A obra irá beneficiar mais de 2,2 mil famílias que moram naquela região e atualmente são atendidas no Consultório Municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda, no Jardim Carobeiras. A nova unidade será construída na rua Dimas Liévana de Camargo, nº 1170.

Todo o projeto de engenharia é do Governo do Estado, enquanto o município entra com o terreno. O prédio contará com recepção, consultórios médicos, salas de espera, de vacina, de curativo, de procedimentos, farmácia, além de banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviços.