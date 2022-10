Ao todo, são 12 lotes participantes do leilão que vão desde maquinários agrícolas até carros, ar-condicionado e cadeiras

publicado em 25/10/2022

Os lances já podem ser feitos de forma on-line e o encerramento está programado para o dia 07 de novembro às 9h (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Prefeitura de Parisi está com um leilão disponível de bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio do município. Ao todo, são 12 lotes que vão desde maquinários agrícolas até carros, de ar-condicionado e cadeiras, com preços que variam entre R$ 1 mil a R$ 160 mil. Os lances já podem ser feitos de forma on-line e o encerramento está programado para o dia 07 de novembro às 9h.

Dentre os bens que vão a leilão estão um trator Massey Fergunson 4x4, cujo lance inicial é de R$ 104 mil. Há também um Ford/F 12000 160, que é um caminhão de carga, ano 2002, modelo 2003, com lance mínimo de R$ 70 mil, além de um GM/A20 Custon, cabine dupla, ano 1988. O item mais caro do certame é uma retroescavadeira, ano 2013, avaliada em R$ 160 mil. Todos os veículos serão leiloados com direito a registro e a licenciamento.

Além dos veículos há outros bens que devem ser bastante disputados no leilão, como é o caso de um lote com materiais diversos em estado de conservação, como mesas e cadeiras escolares e de escritório, equipamentos elétricos, domésticos, ar-condicionado, etc. Com a venda de todos os lotes a Prefeitura estima arrecadar cerca de R$ 1,6 mil.

Regras

Podem participar do leilão, pessoas físicas e jurídicas que demonstrem interesse e estejam aptas para tal, não sendo admitida participação em consórcio e subcontratação. Não será permitida a participação de servidores públicos municipais inclusive familiares até segundo grau, e pessoa jurídica dos quais sejam sócios ou dirigentes.