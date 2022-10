Chefe do Executivo Municipal exerceu sua cidadania em uma seção da Escola Estadual "Dr. José Manoel Lobo"

publicado em 02/10/2022

O prefeito Jorge Seba votou no início da tarde deste domingo (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB), exerceu no início da tarde deste domingo (2) o seu direito de voto. Acompanhado da primeira-dama, Rose Seba, ele votou em uma seção da Escola Estadual "Dr. José Manoel Lobo".

Com adesivos do governador Rodrigo Garcia (PSDB) e do presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari (PSDB), colados no peito, Seba comemorou a tranquilidade com que o dia da votação transcorreu até o momento.