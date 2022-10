Na casa dos criminosos, no bairro Sonho Meu, os policiais encontraram R$ 30 mil em produtos furtados de uma cooperativa na região

publicado em 27/10/2022

Durante a operação os policiais recuperaram R$ 30 mil em produtos furtados de uma cooperativa da cidade de Mira Estrelas (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Valentim Gentil desarticulou nesta semana uma quadrilha de ladrões de Votuporanga responsável por cometer uma série de furtos na cidade vizinha e em municípios da região. Um dos bandidos foi detido e, durante a operação, foi possível recuperar mais de R$ 30 mil em produtos furtados.

De acordo com o registro policial, após quatro meses de investigações sobre um grupo que estaria associado para cometer furtos na cidade de Valentim Gentil e cidades da região, a equipe conseguiu localizar os investigados, os quais estavam em um veículo Chevrolet/Montana.

Os policiais civis obtiveram informações de que havia sido realizado um furto na cidade de Mira Estrela, provavelmente entre os dias 23 e 24 deste mês, na Cooperativa Agrícola "Coopermira" no mesmos "modus operandi" utilizado pelo grupo em Valentim Gentil.

Posteriormente, os policiais receberam informações de que na tarde de anteontem o grupo de bandidos retornaria para a cidade de Mira Estrela para cometer novo crime, sendo que na oportunidade, eles foram até a Cooperativa, mas, se depararam com um dos cooperados que viu o veículo Chevrotlet/Montana se aproximar do local. Ao notar que tinham sido vistos, os criminosos e imediatamente saíram em alta velocidade do local, sentido à cidade de Cardoso.

Munidos dessas informações, os policiais civis realizaram campana às margens da rodovia e quando o veículo passou pelo local, os policiais acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura e deram ordem de parada para o motorista do veículo, mas, ele não obedeceu, acelerou tentando fugir da polícia, que iniciou a perseguição.

Durante a fuga, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e caiu em uma canaleta às margens da rodovia, momento em que os três ocupantes empreenderam fuga a pé rumo a zona rural e foi possível realizar somente a captura de W.F.C.S, sendo que os outros dois ocupantes do veículo ainda não foram encontrados.

Os policiais civis tiveram conhecimento de que o veículo utilizado pelos criminosos ficava estacionado em Votuporanga, no bairro Sonho Meu, atrás da antiga Cesp, e foram até o local. Lá encontraram os objetos que haviam sido furtados na Cooperativa na cidade de Mira Estrela. De acordo com o representante da cooperativa os produtos subtraídos valem aproximadamente R$30 mil.