O recital realizado em uma parceria entre a AVCC de Jales e a escola de música Edem, acontece amanhã, na Capela São Judas Tadeu, do Hospital de Amor

publicado em 27/10/2022

A dupla votuporanguense Teresinha Bataglia e André Pignatari Filho, com o recital Piano em Cena (Foto: Arquivo Pessoal)

Os entusiastas e amantes da música erudita terão um encontro marcado com uma viagem nas emoções e sensações, amanhã em Jales, às 19h30. A dupla votuporanguense Teresinha Bataglia e André Pignatari Filho, está de volta com um de seus projetos mais conhecidos, o recital Piano em Cena.

A apresentação, em prol o Hospital de Amor de Jales, em parceria com a escola de música Edem (Escola Dinâmica de Educação Musical) e também a AVCC (Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer), promete movimentar o cenário musical da região e também alavancar a solidariedade.

Com um repertório escolhido a dedo pelos concertistas de Votuporanga, o público poderá navegar por músicas que vão de Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert até Toquinho e Mutinho, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, e Zequinha de Abreu. Todo o recital foi dividido em duas partes, a primeira com músicas eruditas e a segunda com populares.

“[A escolha do repertório] para ficar um recital tranquilo, com uma duração de 50 minutos, e agradar ao público em geral. Há pessoas que gostam de música erudita outros mais de popular”, disse Terezinha em entrevista ao A Cidade.

Dentre as opções escolhidas para o recital, os concertistas apresentarão também músicas que serão tocadas a quatro mãos e também em piano solo. Além disso, contarão com a participação do aluno Thiago, da escola de música de Jales, que tocará duas músicas: o Minueto à antiga e os Pintinhos no terreiro.

Para acompanhar a apresentação, o ingresso é um pacote de café de 500g, que pode ser trocado na escola Edem ou na AVCC no Hospital do Amor.

Os concertistas

Teresinha Bataglia, ao longo dos seus 59 anos de carreira profissional, participou de vários cursos, seminários, masterclass, workshop e aperfeiçoamento de piano com as Concertistas Lydia Alimonda, Izabel Mourão, atualmente com Araceli Chacon e Eny da Rocha.

Ela realiza os cursos de interpretação musical, musicalidade e pedagogia, iniciação musical, Regência e Coral, Arquitetura do canto, Harmonia funcional, da Escola de Ensino Artístico "Santa Cecília", de Votuporanga, onde assumiu a direção no ano de 1972. Ela presta trabalhos voluntários em diversas instituições de caridade desde o ano de 1995.