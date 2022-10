Com 82,49% das seções totalizadas, ele aparece com 3.485.161 votos, ou 69,79%

publicado em 02/10/2022

Agência EstadoO governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), está matematicamente reeleito. Com 82,49% das seções totalizadas, ele aparece com 3.485.161 votos, ou 69,79%. Em seguida, Roberto Requião (PT) tem 1.295.421 votos (25,94%); Gomyde (PDT), 108.061 votos (2,16%); Joni Correia (DC), 42.465 (0,85%); Professora Angela (PSOL), 37.051 (0,74%); Vivi Motta (PCB), 11.588 (0,23%); Solange Ferreira Bueno (PMN), 8.691 (0,17%); Professor Ivan (PSTU), 3.704 (0,07%); e Adriano Teixeira (PCO), 1.761 (0,04%).