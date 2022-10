Mais de 1,5 mil caminhões carregados de terra e sedimentos já foram retirados da Represa Municipal durante as primeiras fases da obra

publicado em 15/10/2022

Uma escavadeira realiza a retirada de sedimentos da Represa Municipal que já somaram mais de 1,5 mil caminhões de terra (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Mais de 1,5 mil caminhões carregados de terra e sedimentos já foram retirados da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” durante as primeiras fases da obra de desassoreamento. O prefeito Jorge Seba (PSDB), o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, e o superintendente adjunto da autarquia, Luciano Passoni, visitaram o local para acompanhar os trabalhos nesta semana.

O desassoreamento da Represa teve início no ano passado com o levantamento batimétrico, que teve como objetivo determinar a profundidade da Represa Municipal e a sua capacidade atual de armazenamento. Nos últimos dias os trabalhos avançaram por meio do serviço feito com maquinário da Prefeitura nas margens da represa. A escavadeira realiza a retirada de sedimentos que são direcionados para uma área específica de erosão, próxima a Arena Plínio Marin, no 1º Distrito Industrial.

“Os trabalhos de desassoreamento aqui andam a passos largos. Já estamos com uma boa parta das margens da represa recuperadas e já retiramos mais de 1,5 mil caminhões de terra do local, propiciando, inclusive, o renascimento de algumas minas, fazendo com que a nossa represa possa ter caixa maior para essa reserva. Isso representa já um avanço, mas muito ainda temos que fazer e as máquinas não sairão daqui enquanto o projeto não estiver totalmente pronto”, disse o prefeito Jorge Seba.

A operação desencadeada até aqui revelou a quantidade de água disponível, com intenção de estabelecer a quantidade de sedimentos que devem ser retirados pela Saev Ambiental, e dessa forma aumentar a capacidade de reservar e fornecer água potável para a população. Também já foram captadas imagens áreas da represa, por meio de drones e outros equipamentos para avaliações necessárias sobre o local.

“Com o desassoreamento da represa de captação é possível aumentar a capacidade de armazenamento de água e, consequentemente, assegurar o abastecimento regular para as próximas décadas”, afirmou o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela.

A autarquia trabalha agora na contratação de uma empresa para a realização de serviços de remoção de sedimentos, só que desta vez o trabalho será focado exclusivamente no eixo da represa de captação de água, o que representa a limpeza da área central.