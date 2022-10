Conheça a história das educadoras do IFSP, que enxergaram o potencial de uma aluna e a incentivaram, mesmo em meio a dificuldades

publicado em 15/10/2022

Anna Isabel e Maria Elisa enxergaram o potencial da aluna Gabriele Carvalho Neves e ajudaram ela na conquista do ensino superior (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A voz é firme, quando necessário, mas também é fortaleza para quando um aluno precisa. No Dia do Professor, celebrado neste sábado (15) em todo o Brasil, o Jornal A Cidade procurou por histórias inspiradoras, que fugissem das tradicionais homenagens aos mestres, mas nossa reportagem encontrou algo além, que revela o real amor pela educação e pela profissão.

Muito mais que professoras, mas transformadoras de vidas. Anna Isabel Nassar Bautista e Maria Elisa Furlan Gandini Castanheira, professoras do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) de Votuporanga, entendem o seu papel e como podem colaborar com a história de seus alunos.

Não é para menos, que os olhos atentos das profissionais enxergaram o potencial de uma aluna e se tornaram o braço amigo de Gabriele Carvalho Neves em sua caminhada até a aprovação na melhor universidade do Brasil, a USP (Universidade de São Paulo).

Era 2018, terceiro ano do ensino médio, quando Gabi, de uma família humilde da cidade, passava por problemas dentro de sua casa. O que ela não esperava era o suporte emocional e financeiro, que passou a receber das professoras, quando elas souberam de sua história.

“Até hoje temos contato com a Gabi. Acompanhar a aprovação em cada disciplina, receber fotos do que tem feito na faculdade, ver a Gabi colher frutos da sua escolha em ir para a Universidade é a certeza que fizemos a coisa certa”, disse a professora Anna Isabel, em entrevista ao A Cidade.

A partir dali a aluna não deixou de se dedicar e com o empenho ele passou na USP para o curso de Engenharia Química, na cidade de Lorena, distante mais de 700km de Votuporanga. Mesmo com a felicidade pela aprovação, um novo empecilho surgiu: a dificuldade em ir para uma nova cidade e se manter por lá.

“Foi então que conseguimos fazer uma vaquinha com todos os professores. Com o dinheiro, eu e a professora Maria Elisa levamos Gabi até Lorena ajudando-a a se instalar em uma república. Aliás, essa república, consegui contato por meio de uma outra ex-aluna minha. Desde então, temos acompanhado, mesmo de longe, a vida acadêmica dela”, completou a professora.

O orgulho das professoras e o elo que criaram com Gabriele é recheado de emoção, conquistas e o retorno de todo o investimento no estudo da aluna é sempre motivo de muito orgulho.