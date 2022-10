Acusado ainda tentou perseguir o denunciante do caso ao ver que havia sido flagrado, mas foi autuado em pela Polícia Ambiental

publicado em 25/10/2022

Da redação

Há anos as autoridades sanitárias e protetores dos animais denunciam que moradores de outras cidades têm se deslocado para Votuporanga para abandonar animais, mas poucos acreditavam que isso de fato acontecia. Uma autuação em flagrante registrada pela Polícia Ambiental, no entanto, comprova essa realidade.

A ocorrência é do início do mês, mas só veio a público agora. Um morador de Guapiaçu, município da região de Rio Preto - distante mais de 100km de Votuporanga -, foi flagrado no momento em que abandonava dois cachorros (um sem raça definida e outro da raça Fila) no 6º Distrito Industrial, nas proximidades do Centro de Zoonoses. Ambos os animais estavam muito magros e um deles tinha um tumor no olho esquerdo, além de uma ferida grande em uma das patas.

Uma pessoa que passava pelo local viu a ação e começou a filmar a cena para registrar a denúncia. O acusado, então, percebeu que estava sendo filmado e começou a perseguir o denunciante, que acelerou o veículo em que estava e fugiu sentido a base da Polícia Militar Rodoviária, onde buscou o amparo dos policiais temendo que o homem, enfurecido por ter sido flagrado, pudesse lhe fazer algum mal.

Acontece que, coincidentemente, no dia em questão a Polícia Ambiental fazia uma operação de fiscalização em conjunto com a Polícia Rodoviária, o que permitiu a autuação em flagrante.

O homem foi multado em cerca de R$ 6 mil por infringir lei municipal e também lei estadual que tratam do abandono de animais. As multas foram aplicadas pelo CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal) e também pela Polícia Ambiental que atuou no caso. Além disso, o autor responderá por processo judicial.

Os dois animais foram recolhidos e encaminhados para o CPVA e um deles, inclusive, já até encontrou um novo lar.

Outro caso

Dias depois outra ocorrência de maus-tratos foi registrada pelo CPVA no bairro Jardim Marin. Na ocasião, quatro animais foram encontrados em situação precária no imóvel, que estava cheio de fezes, urina e os animais estavam infestados de carrapatos.