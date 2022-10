Bolsonarista desbancou o ex-governador Márcio França, que era o favorito nas pesquisas, e garantiu sua vaga no Senado

publicado em 03/10/2022

O bolsonarista Marcos Pontes foi o mais votado em Votuporanga e em todo o Estado de São Paulo para o Senado brasileiro (Foto: Agência Estado)

Da redação

Pouco conhecido, até então, o astronauta Marcos Pontes (PL), ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações surfou na onda bolsonarista e estourou de votos em Votuporanga, assim como em todo o Estado de São Paulo, conquistando uma vaga no Senado brasileiro. O único brasileiro a ser enviado para o espaço desbancou o ex-governador Marcio França (PSB), apontado como líder nas pesquisas.

Na cidade, Pontes conquistou a preferência de 64% do eleitorado, o que equivale a 29.648, quase o triplo do que teve o seu principal adversário, que obteve 10.398 votos (22,45%). O terceiro colocado foi Edson Aparecido (MDB), candidato do governador Rodrigo Garcia (PSDB). Edson saiu derrotado com apenas 4.677 sufrágios (10,10%). Veja a lista completa com todos os senadores que receberam votos em Votuporanga nesta página.

O senador

Pontes nasceu em Bauru (SP) e tem 59 anos. É engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Ficou conhecido por ser o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço em 2006, quando partiu para a Estação Espacial Internacional a bordo da nave russa Soyuz TMA-8.

Em 2018, foi eleito segundo suplente do então senador Major Olimpio, morto vítima de Covid-19. Foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Bolsonaro de 2019 a 2022.

Entre suas principais propostas estavam aumentar o número de creches, reajustar o salário dos policiais militares, trabalhar pela reforma tributária, estimular parcerias com empresas e instituições de ensino estrangeiras e financiar mais pesquisas. Pontes tem como 1º suplente o Professor Alberto e como 2º suplente Sirlange Manga, ambos do PL.

Confira a lista dos senadores que receberam votos em Votuporanga

Márcio França (PSB) 10.398 - 22,45%

Edson Aparecido (MDB) 4.677 - 10,10%

Janaina Paschoal (PRTB) 604 - 1,30%

Ricardo Luis Mellão (Novo) 321 - 0,69%

Vivian Mendes da Silva (UP) 322 - 0,70%

Aldo Rebelo (PDT) 238 - 0,51%

Tito Flavio (PCB) 73 - 0,16%

Marco Antonio Azkoul - 17 - 0,04%

Luiz Carlos Prates - 9 - 0,02%