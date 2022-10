Eleitores irão escolher os próximos deputados federais, estaduais, senador e governador de São Paulo, além do presidente da República

publicado em 01/10/2022

Ao todo, 38.710 mulheres e 34.052 homens estão aptos a votar nas 236 seções eleitorais de Votuporanga deste domingo (2) (Foto: A Cidade)

Da redação

Mais de 72 mil votuporanguenses (72.777 para ser mais exato) são esperados nas urnas neste domingo (2) para as eleições gerais de 2022. O eleitorado local terá papel fundamental na escolha dos próximos deputados federais, estaduais, senador e governador de São Paulo, além do futuro presidente da República.

Ao todo, 38.710 mulheres e 34.052 homens estão aptos a votar no pleito de amanhã. Em relação às últimas eleições (em 2020), a cidade ganhou 1.243 eleitores. Já em comparação com as eleições gerais, de 2018, são 3.086 novos votantes.

Os dados do TSE revelam ainda que o maior número de eleitores da cidade está na faixa dos 40 a 44 anos e possuem ensino médio completo. A cidade também bateu recorde de eleitores que irão votar pela primeira vez. São 641 adolescentes que, mesmo não tendo a obrigação de votar, tiraram o título neste ano para exercer a cidadania.

Todos estes eleitores estão divididos em 236 seções eleitorais (50 delas com acessibilidade) espalhadas por 30 locais de votação. As seções eleitorais serão abertas às 8h e fechadas pontualmente às 17h, horário de Brasília, em todo o país.

Como votar

Para votar, é necessário apresentar apenas um documento de identificação oficial com foto. A apresentação do título de eleitor não é obrigatória. Também é possível votar com a versão digital do título, obtida no e-Título, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral, caso a sua foto já apareça por lá.

Ordem da votação

Este ano, você vai votar nos seguintes cargos e nesta ordem: deputado federal (com quatro dígitos); deputado estadual ou distrital – no caso dos eleitores do Distrito Federal – (com cinco dígitos); senador (com três dígitos); governador (com dois dígitos); e, por último, presidente da República (com dois dígitos).

Aqui, vale desmentir uma fake news: caso queira, você pode escolher votar apenas para presidente. O voto não é invalidado se o eleitor votar para um só cargo e optar por anular ou votar em branco nos demais.

Colinha

Antes de sair de casa, anote em um papel a ordem dos cargos que você deverá preencher na urna eletrônica e os números das candidatas e dos candidatos em quem pretende votar. Essa colinha vai ajudar muito na hora que você estiver em frente à urna; afinal, são muitos números para lembrar. Na página 7 o Jornal A Cidade traz uma colinha que pode ser recortada e preenchida pelo eleitor.

Celular

Este ano, após entregar o documento de identificação ou depois de mostrar a versão digital do e-Título pelo celular, você terá de deixar o aparelho de celular desligado, seguindo as orientações do mesário. É proibido entrar na cabine de votação com ele ou com máquina fotográfica, filmadora e equipamentos de radiocomunicação.

Porte de armas

O TSE passou a proibir que pessoas portando armas de fogo – sejam elas civis (ainda que tenham porte de arma) ou integrantes das forças de segurança que não estejam em serviço junto à Justiça Eleitoral – se aproximem a menos de 100 metros das seções eleitorais. A exceção é apenas para quando agentes de segurança (em atividade geral de policiamento no dia das eleições) forem votar.