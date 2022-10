O homem teria enforcado a cachorra e agredido com socos até a sua morte, na frente da tutora do animal, que tinha o nome de “Mel”

publicado em 26/10/2022

O caso da morte de “Mel” aconteceu em janeiro deste ano e teve grande repercussão no município (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Justiça de Votuporanga, por meio da 2ª Vara Criminal, marcou o julgamento do homem que espancou e asfixiou uma cadela até a morte. O caso aconteceu em janeiro deste ano e teve grande repercussão no município, diante da crueldade em que todo o caso se desenvolveu.

De acordo com a ocorrência, no dia dos fatos, a tutora do animal, encontrou ela com sangramento e já sem vida. À polícia, a mulher falou que a sua cachorra, que tinha o nome de “Mel”, teria pulado no colo do agressor, que era seu companheiro, mas caiu e com impacto ela teria entrado em convulsão. Para acabar com o sofrimento, segundo relato do próprio homem, ele enforcou e a agrediu com socos.

Sem saber o que fazer sobre o caso, ela entrou em contato com o vereador e protetor da causa animal Chandelly, que realizou junto com a mulher um boletim de ocorrência. No mesmo dia, o protetor gravou um vídeo em que o criminoso confessou e utilizou um urso de pelúcia para dar detalhes de como matou a cachorrinha da sua ex-companheira.

"Eu espero que a justiça seja feita, pois estamos cansados de ver tantos crimes contra os animais. Aquele que é insensível com animais é insensível com pessoas. E se ele tivesse feito isso com uma criança ou idoso? Eu acredito em nossa justiça", disse Chandelly.