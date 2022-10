O jovem, de 22 anos, fazia suas vendas pelo bairro Sonho Meu, na zona Sul do município

publicado em 26/10/2022

O jovem traficante, de 22 anos, fazia suas vendas pelo bairro Sonho Meu, na zona Sul do município (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), prendeu na tarde de anteontem um traficante de 22 anos com maconha, crack e cocaína. O jovem fazia suas vendas pelo bairro Sonho Meu, na zona Sul do município.

De acordo com a ocorrência, o traficante, identificado como W.S.M., era investigado pelos agentes da especializada e diante de informações sobre a traficância, foi expedido um mandado de busca e apreensão na casa do acusado, que fica na rua Antônio Lopes, no bairro.

Com o mandado, os policiais realizaram uma abordagem. Dentro da casa do traficante foram localizados e apreendidos 290g de maconha, que renderia 97 porções para venda; mais 25g de cocaína, que renderia 75 porções e ainda 50g de crack, que renderia 250 porções.

Além disso foi encontrado um telefone com transações e negócios com usuários, uma balança e também uma quantia em dinheiro.