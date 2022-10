O Evento é gratuito e tem como objetivo proporcionar uma noite de lazer para os pequenos votuporanguenses em comemoração ao seu dia

publicado em 05/10/2022

Tiago Moreno e Marcos Eduardo estiveram ontem na Cidade FM para reforçar o convite a todas as crianças para a festa (Foto: Assessoria)

A Faculdade FUTURA, em mais uma de suas ações de responsabilidade social, promove nesta quarta-feira (5), a partir das 19h, uma grande Festa para celebrar o Dia das Crianças. O evento, que conta com o apoio da Connect, será realizado na Avenida Vale do Sol, em frente da Instituição de Ensino, e contará com diversas atrações gratuitas para os pequenos votuporanguenses.

Para falar sobre o evento o gestor de políticas acadêmicas da Faculdade FUTURA, Tiago Moreno, e o gestor comercial da Connect, Marcos Eduardo Rodrigues Filho, estiveram ontem na Cidade FM. Segundo eles, a festa tem como objetivo celebrar a data e proporcionar um momento de lazer e recreação para todas crianças, lembrando que há aquelas que não possuem acesso a esse tipo de atividade.

“Queremos proporcionar um dia diferente para as crianças de nossa cidade, numa noite de atividades recreativas, lúdicas e pedagógicas, com o objetivo de desenvolver também o aspecto cognitivo. Isso está diretamente ligado à nossa missão, enquanto instituição de ensino, onde o nosso trabalho não é apenas formar o aluno, mas também gerar a sua conscientização em relação aos aspectos sociais, para que ele possa se tornar um cidadão consciente e participativo, ciente de suas responsabilidades sociais”, disse Tiago.

Marcos Eduardo ressaltou que a Connect não poderia ficar de fora de uma iniciativa como essa, principalmente diante de sua missão institucional, que é de conectar as pessoas.

“Sempre procuramos participar de eventos, de causas nobres. Valorizamos muito iniciativas assim, pois o nosso objetivo é conectar pessoas. Estar no meio da comunidade, humanizando mais a marca é uma de nossas frentes, pois não queremos ficar distantes, nosso intuito é ser uma marca próxima da nossa comunidade”, concluiu Marcos.